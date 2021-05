Juventus-Inter probabili formazioni: torna la LuLa, un dubbio per Pirlo

Domani alle ore 18:00 andrà in scena all’Allianz Stadium il derby d’Italia Juventus-Inter. Una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro dei bianconeri, attualmente al quinto posto in classifica e fuori dalla zona Champions League.

Come riportato da SportMediaset, Antonio Conte dovrebbe scendere in campo con i titolarissimi dopo alcune partite in cui ha dato spazio alle seconde linee. Nel solito 3-5-2 ci saranno De Vrij, Bastoni e Skriniar a blindare la porta di Handanovic. Sulla fascia destra Hakimi mentre sulla corsia opposta Perisic. In cabina di regia Brozovic con Barella ed Eriksen ai suoi lati. In attacco tornano Lautaro e Lukaku.

Andrea Pirlo dovrebbe affidarsi al 4-4-2 con Buffon tra i pali e la coppia Bonucci-De Ligt al centro della difesa. I due terzini saranno Danilo e Alex Sandro. Unico dubbio in mezzo al campo dove Arthur potrebbe prendere il posto di Bentancur al fianco di Rabiot. Sulle corsie esterne ci saranno Cuadrado e Chiesa, mentre la coppia d’attacco sarà formata da Ronaldo e Dybala.