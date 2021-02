Juventus Inter, probabili formazioni: sciolto il dubbio sulla fascia

Quasi tutto pronto per il big match di questa sera Juventus-Inter, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bianconeri partono da favoriti grazie alla vittoria per 1-2 al San Siro nella sfida di andata.

Come riportato da SportMediaset, Pirlo confermerà il 4-4-2 con Buffon portiere di Coppa tra i pali, al centro della difesa De Ligt e Demiral, favorito su Bonucci. Sulle fasce toccherà a Cuadrado e uno tra Danilo e Alex Sandro. In mezzo al campo Bentancur e Rabiot con Chiesa e McKennie esterni In avanti sarà Kulusevski la spalla di Ronaldo.

I nerazzurri in campo con il solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulla destra confermato Hakimi mentre a sinistra dovrebbe partire Darmian dal primo minuto. In mediana Brozovic con Barella ed Eriksen interni di centrocampo. In attacco Lukaku-Lautaro.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez