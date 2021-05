Juventus Inter probabili formazioni, Pirlo e Conte preparano l'artiglieria

Con l'Inter di Antonio Conte già matematicamente Campione d'Italia, alle ore 18:00 di oggi i ragazzi allenati dal tecnico leccese scenderanno in campo all'Allianz Stadium nel Derby d'Italia più atipico degli ultimi anni.

La Juventus infatti, a caccia ancora di punti preziosi per conquistare un posto in Champions League, non si trovava "costretta" a vincere contro gli acerrimi rivali nerazzurri ormai da anni. Per riuscire nell'intento, Andrea Pirlo con ogni probabilità manderà in campo questo undici:

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

A questo scacchiere, secondo la redazione di Sky Sport Antonio Conte risponderà con: INTER (3-5-2) Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku.