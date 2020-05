Juventus-Inter, Mazzoleni ancora scosso: "Non fu partita normale"

Doveva essere uno spareggio scudetto, una di quelle partite in cui calciatori danno cuore e anima per rimanere in scia alla conquista del titolo. Invece Juventus-Inter dello scorso 8 marzo, a prescindere dal risultato finale, è stata una partita sciapa.

Un match che avrebbe potuto regalare spettacolo a migliaia di tifosi presenti sugli spalti ma che invece è stata solo l'inizio della fine di tutto. A parlare dell'aria che si respirava quel giorno all'Allianz Stadium, ci ha pensato Paolo Silvio Mazzoleni, addetto al VAR di quella sfida.

Il direttore di gara di origini bergamasche infatti, sulle frequenze di Radiosei, ha confessato come una partita bellissima (sulla carta) come quella si sia rivelata alla fine un match anomalo. I calciatori a detta di Mazzoleni erano molto spaventati per il virus che era già in circolo in Italia, e questa sensazione probabilmente non l'avrà notata solamente lui.