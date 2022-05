Juventus-Inter, le probabili scelte di Allegri e Inzaghi

Juventus - Inter, probabili formazioni.

Mancano poco meno di sette ore al fischio d'inizio della finale di Coppa Italia che vedrà fronteggiarsi Juventus e Inter allo stadio Olimpico di Roma. Per la finale di Coppa Italia lo stadio sarà sold out e ci si avvia verso il record di incassi che sarà attorno ai 4 milioni di euro. Il calcio di inizio sarà alle ore 21 e la partita sarà visibile in chiaro su Canale 5.

Probabili formazioni.

Per la Juventus, in porta giocherà il portiere "di coppa" Perin, in difesa Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo Rabiot e Zakaria mentre in attacco sono pronti Bernardeschi, Dybala e Cuadrado dietro l'unica punta che sarà Vlahovic.

Per l'Inter, Simone Inzaghi schiererà il classico 3-5-2: Handanovic tra i pali. in difesa Skriniar, De Vrij e il rientrante Bastoni. A centrocampo è pronto il classico Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. In attacco è pronto il duo Lautaro Martinez - Dzeko.

Formazioni.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.