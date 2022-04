Juventus-Inter, le probabili formazioni della super sfida

Juventus-Inter, le probabili formazioni.

La Serie A, dopo la pausa Nazionali, ritorna e lo fa in grande stile, proponendoci il prestigioso Derby d'Italia. Le 2 squadre non possono sbagliare assolutamente questa partita: i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi devono rialzare la testa dopo le ultime deludenti prestazioni e sperano di ottenere i 3 punti per restare dietro la scia di Milan e Napoli per la lotta Scudetto. D'altro canto, la Juventus guidata da Massimiliano Allegri, vuole ottenere i 3 punti per sperare nella clamorosa rimonta per la vittoria dello Scudetto dopo il disastroso avvio di stagione. Il pareggio non accontenterebbe nessuna delle due squadre, ma favorirebbe Milan e Napoli per l'allungo sullo Scudetto. Una cosa è certa: questa sfida potrebbe tagliare fuori una, se non due, pretendenti per la vittoria finale dello Scudetto.

Negli ultimi giorni i 2 allenatori stanno valutando i calciatori da schierare titolari nel big match:

Massimiliano Allegri dovrebbe scegliere la formazione tipo, con Szczesny tra i pali, in difesa Cuadrado, De Ligt, De Sciglio e c'è il ballottaggio Chiellini-Danilo che decreterà chi dovrà affiancare De Ligt al centro della difesa. Centrocampo formato da Locatelli, ritornato negativo al covid-19,Arthur e Rabiot. Il trio d'attacco sarà Morata, Vlahovic, Dybala.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di un big, Stefan De Vrij, mentre negli altri ruoli non ci saranno sorprese: Handanovic in porta, D'Ambrosio che sostituirà l'Infortunato De Vrij, Skriniar sarà spostato al centro della difesa e Bastoni completerà il pacchetto difensivo. Centrocampo tipo con Dumfries, Barella, Brozovic (in caso non dovesse farcela sono pronti a sostituirlo Vidal o Gagliardini), Calhanoglu e Perisic che sarà insidiato da Robin Gosens. Attacco che sarà il solito duo Dzeko, Lautaro Martinez.