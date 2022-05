Juventus-Inter, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia

Juventus-Inter, probabili formazioni.

Mancano meno di 48 ore per la finale di Coppa Italia che vedrà fronteggiarsi Juventus e Inter. Lo Stadio Olimpico viaggia verso il sold out, sono rimasti pochissimi biglietti e il record di incassi è quasi raggiunto. La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a prendere la rivincita per la finale di Supercoppa persa contro i nerazzurri al 120 esimo minuto. D'altro canto l'Inter farà di tutto per conquistare il trofeo che sarebbe il secondo della stagione ottenuto sempre contro la Juventus.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Massimiliano Allegri ha il dubbio di Paulo Dybala: l'argentino dovrebbe partire dalla panchina a discapito di Morata. Nella formazione bianconera ritorna disponibile Manuel Locatelli.

Simone Inzaghi invece ha un unico dubbio difensivo che è la forma fisica di Alessandro Bastoni: se il numero 95 nerazzurro non dovesse farcela, DImarco è pronto a sostituirlo come ha fatto nelle ultime gare. A centrocampo ci saranno i soliti Barella, Brozovic e Calhanoglu. Dumfries e Perisic sono pronti ad arare le fasce mentre in attacco è pronto il duo Dzeko - Lautaro.

Probabili formazioni.

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.