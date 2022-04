Juventus-Inter, le parole di Marotta sul futuro di Inzaghi e Dybala

Juventus-Inter, Marotta parla chiaro.

Nel pre-partita del Derby d'Italia (le formazioni ufficiali), ha parlato ai microfoni di DAZN il dirigente dell'Inter Giuseppe Marotta. Parole importanti sul big match di questa sera: "Questa sarà una partita molto emozionante e un grande spot per il calcio italiano". Poi le domande più scottanti, ovvero quelle su Paulo Dybala, che andrà via dalla Juve a parametro zero e poi quelle sul futuro di Simone Inzaghi.

Il dirigente schiva così le domande sul numero 10 bianconero: "Dybala? Ho condiviso stagioni con lui, non mi posso assolutamente permettere di entrare nelle dinamiche che hanno portato al mancato rinnovo". Ha poi aggiunto qualcosa sulla possibile trattativa con l'argentino: "Abbiamo un reparto d'attacco che risponde alle nostre esigenze, abbiamo dei giovani in giro come Satriano. Questo reparto non ci preoccupa, ci sono anche altri svincolati sempre nella stessa Juventus ma anche nel Milan". Ha parlato soprattutto del momento della squadra dicendo come vada dato merito anche agli avversari e che fin ora l'Inter ha avuto un cammino straordinario fino a gennaio e da febbraio in poi ha un po rallentato.

Ha poi allontanato ogni dubbio su Simone Inzaghi: "Gode della nostra stima, continueremo con lui visto che in questo periodo è stato spesso criticato. Abbiamo già avuto modo di valutarlo, dobbiamo solo riprenderci da questo periodo". Dunque parole importanti sia sull'argentino che sul futuro del tecnico.