Juventus-Inter, le formazioni ufficiali! Una partita che vale una finale

Tutto pronto per Juventus-Inter, semifinale di ritorno che decreterà la prima finalista della Coppa Italia 2020/2021. All'andata i bianconeri si sono imposti 2-1 grazie alla doppietta di Ronaldo e soprattutto agli errori difensivi dei nerazzurri, adesso però non sono ammessi sbagli: chi vince potrà raggiungere il primo obiettivo stagionale.

Per quanto riguarda le scelte di campo, Antonio Conte ha preparato qualche novità nell'undici iniziale. In difesa confermato il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sulle fasce c'è la novità Darmian sulla sinistra e soprattutto il rientro di Hakimi sulla destra dopo la squalifica della settimana scorsa. Novità anche a centrocampo, dove Christian Eriksen prenderà il posto da mezzala lasciato vacante dalla squalifica di Vidal. Il danese farà reparto con Barella e con Brozovic, quest'ultimo in cabina di regia. Infine, la fase offensiva sarà guidata dai due attaccanti principi dell'Inter: Lukaku e Lautaro.

Juventus-Inter, le formazioni ufficiali:

Juventus (4-4-2): Buffon; A. Sandro, Demiral, De Ligt, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot; Cuadrado; Kulusevski, Ronaldo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku.