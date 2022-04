Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte su De Vrij e Brozovic

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Inter.

Rese note le formazione ufficiali del Derby d’Italia. I nerazzurri vanno a Torino per provare a dare un segnale al campionato. Simone Inzaghi opta per il classico 3-5-2. Capitan Handanovic in porta. In difesa non ci sarà De Vrij, al suo posto D’Ambrosio. Skriniar e Bastoni a completare il reparto difensivo. A centrocampo torna Brozovic con Barella e Calhanoglu titolari. Sulle fasce Dumfries e Perisic, con Darmian in panchina. In attacco spazio a Lautaro e Dzeko.

La Juventus di Allegri invece scenderà in campo con un 4-2-3-1. In porta Szczesny. Danilo a destra, Alex Sandro a sinistra e De Ligt-Chiellini coppia centrale, con Bonucci che si accomoda in panchina. Rabiot-Locatelli in mediana, con Zakaria in panchina e il trio Dybala, Cuadrado, Morata dietro Vlahovic prima punta.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.