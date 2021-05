Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: Conte se la gioca con i titolarissimi

Manca poco meno di un'ora a Juventus-Inter, match sulla carta senza valore per l'Inter campione d'Italia, ma che rappresenta sempre una sfida dal fascino storico e assolutamente da vincere. Anche Antonio Conte sembra pensarla così, ed è probabilmente per questo che ha deciso di giocarsela con i suoi uomini migliori.

In porta torna Handanovic dopo la parentesi Radu contro la Roma, mentre in difesa si rivede il terzetto titolare formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce agiranno Hakimi e Darmian, e la mediana sarà composta da Barella, Brozovic ed Eriksen. Anche in attacco si torna alle origini: toccherà alla coppia formata da Lautaro e Lukaku guidare l'offensiva nerazzurra.

Juventus-Inter, le formazioni ufficiali:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku.