Juventus-Inter, la sorpresa del presidente Zhang in vista di domenica

Juventus-Inter, il presidente Steven Zhang sarà presente all'Allianz Stadium.

Domenica prossima la partita di cartello del campionato di Serie A sarà sicuramente quella che vedrà fronteggiarsi Juventus ed Inter per il derby d'Italia. Una partita che avrà molto da dire, dal momento che i nerazzurri vengono da una grande crisi di risultati che ha permesso a Milan e Napoli di sorpassarla in classifica, mentre i bianconeri, grazie ad un'incredibile rimonta, sono rientrati a pieno titolo nella lotta per il tricolore e, in questo finale di campionato, vogliono dare il tutto per tutto per scippare lo scudetto dal petto dell'Inter.

Proprio visto il momento delicato, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente della squadra nerazzurra, Steven Zhang, avrebbe deciso di accompagnare la squadra nella trasferta di Torino, per far sentire la propria vicinanza ed il proprio sostegno, perchè quella dell'Allianz Stadium ha tutta l'aria di essere una partita dalla valenza capitale, anche perchè la Juventus vorrà vendicare la sconfitta in Supercoppa Italiana avvenuta al 120' minuto per opera del gol di Alexis Sanchez.

Una notizia che fa bene all'Inter, in un momento delicato in termini di risultati e di classifica, la squadra ha bisogno di compattarsi e anche con la presenza delle massime cariche del club. Poi, toccherà ad Inzaghi trovare le soluzioni giuste in campo per fermare l'avanzata della Juventus, una squadra che non pensava di rientrare in lotta per il campionato, ma che adesso ci crede tantissimo, a dispetto delle parole di facciata. L'Inter fa quadrato con il presidente Steven Zhang in prima fila.