Juventus-Inter, il doppio ex: "L'Inter non ha rubato"

Juventus-Inter 0-1, Boninsegna parla della partita di ieri sera.

L'ex bomber di Juventus, ma soprattutto dell'Inter, Roberto Boninsegna, è stato intervistato da Radio Anch'Io in merito alla vittoria della squadra nerazzurra arrivata tra mille polemiche grazie ad un rigore di Hakan Calhanoglu, dopo una gara in cui la squadra di Massimiliano Allegri si è fatta apprezzare maggiormente dal punto di vista del gioco e delle occasione, ma che, alla fine, non è riuscita ad ottenere tre punti che, di fatto, la escludono dalla lotta per lo scudetto, rilanciando gli uomini di Inzaghi.

Tanti gli episodi contestati nel post-partita e tante le azioni su cui ricriminare, ma di fatto 'Bonimba' ha ammesso come l'Inter, pur non avendo fornito una prestazione all'altezza del suo valore, non ha rubato nulla. E' vero che la Juventus ha creato più occasione, colpendo anche una traversa con Cuadrado ed un palo con Zakaria, ma è anche vero che l'Inter in contropiede e con il rigore ottenuto è stata più efficace. Alla fine, sempre secondo l'ex bomber, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quanto si è visto, ma i nerazzurri sono riusciti a conquistare una vittoria importantissima.

Insomma, tante chiacchiere sugli episodi da una parte e dall'altra, ma alla fine l'unica cosa che conta è il risultato finale che dice che gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti ad ottenere una vittoria fondamentale dopo un periodo in cui sono stati raccolti risultati poco positivi. Adesso due partite molto importanti contro l'Hellas Verona e lo Spezia, compagini che si stanno rivelando essere le sorprese del campionato e che possono mettere davvero in difficoltà la squadra nerazzurra.