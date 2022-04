Juventus-Inter, i convocati di Allegri: tre recuperi importanti per i bianconeri

Juventus-Inter si avvicina.

Il Derby d'Italia, partita mai banale, è ormai alle porte. Questa sera Simone Inzaghi sfiderà Max Allegri, in quella che può essere una partita decisiva per i nerazzurri. I Campioni d'Italia in caso di vittoria rimarrebbero in scia di Napoli e Milan, allontanando i bianconeri dalla vetta. Dopo appena 7 punti conquistati nelle ultime 7 partite di Serie A, i nerazzurri hanno un solo risultato possibile: la vittoria. I tre punti questa sera possono arrivare, soprattutto grazie al recupero di Brozovic (qui le probabili formazioni). Mentre i bianconeri recuperano tre giocatori rispetto all'ultima gara giocata prima della sosta.

A tal proposito, Max Allegri ha reso nota la lista dei convocati per il Derby d'Italia di questa sera. Tornano tra i convocati Alex Sandro, Bonucci e Zakaria. Mentre mancheranno i lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge, oltre a Pellegrini squalificato. La Juventus questa sera opterà per un 4-4-2 con Szczesny in porta. Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro in difesa, col capitano bianconero che rientra dopo aver saltato diverse partite. In mezzo al campo ci saranno Locatelli e Zakaria, con Rabiot e Cuadrado sulle fasce. In attacco spazio al duo Dybala-Vlahovic. Insomma, un 3-5-2 in fase di possesso con Alex Sandro e Cuadrado a tutta fascia, Rabiot in mezzo insieme a Locatelli-Zakaria. Insomma, sarà un Derby d'Italia importante, con i nerazzurri che vorranno portarlo a casa. Di seguito ecco la lista dei convocati bianconeri:

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

DIFENSORI: Bonucci, Chiellini, De Ligt, Rugani, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, De Sciglio.

CENTROCAMPISTI: Rabiot, Arthur, Bernardeschi, Zakaria, Locatelli.

ATTACCANTI: Dybala, Vlahovic, Morata, Kean.