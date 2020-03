Juventus Inter formazioni ufficiali, i nerazzurri ritrovano due titolari

E' una sfida che promette scintille quella che tra poco più di un'ora vedrà confrontarsi Juventus ed Inter. Nonostante l'Allianz Stadium quest'oggi sia inusualmente deserto, le due squadre hanno entrambe una gran fame di vittoria.

Per la corsa scudetto è presente (anche in maniera piuttosto prepotente) anche la Lazio, ma per contrastare chi come la Juventus domina in Italia ormai da 8 anni Conte ha deciso di schierare dal 1' questi undici:

3-5-2 Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lautaro, Lukaku.

Buone notizie dunque per il tecnico pugliese che ritrova dall'inizio il capitano Handanovic e Bastoni, difensore classe '99 molto spesso preferito al più esperiente Godìn.