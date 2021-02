Juventus Inter, designato l’arbitro della semifinale di ritorno di Coppa Italia

Domani sera alle 20:45 andrà in scena allo Stadium la semifinale di ritorno di Coppa Italia di Juventus-Inter. Risultato al momento a favore dei bianconeri, che hanno vinto il match d’andata al San Siro per 1-2 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. La vincente del doppio confronto affronterà in Finale la vincente tra Napoli e Atalanta.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno affidando il match dello Stadium a Maurizio Mariani della Sezione di Aprilia. Il direttore di gara avrà come assistenti Bindoni e Paganessi, mentre il Quarto Uomo dell'incontro sarà Chiffi. Il VAR di Juventus-Inter sarà Valeri ed avrà come assistente VAR Giallatini.

Mariani ha diretto i nerazzurri nella stagione in corso una sola volta: in occasione della sfida di campionato contro il Milan del 17 ottobre 2020, terminato con una vittoria per i rossoneri per 1-2.