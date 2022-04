Juventus-Inter, da Brozovic al sostituto di De Vrij: le probabili formazioni

Juventus-Inter non è mai una partita come le altre.

La squadra di Simone Inzaghi, dopo un girone di ritorno in cui ha raccolto poco e lasciato per strada tantissimi punti, ha un'occasione importante. Domani può battere la Juventus, allontanandola dal terzo posto e soprattutto restando in scia Scudetto. L'Inter arriva a questo big match dopo aver raccolto appena 7 punti nelle ultime 7 gare di campionato e dunque può ritrovare la vittoria. In conferenza stampa lo stesso Inzaghi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha parlato del momento di forma dei suoi (qui le parole del tecnico). Pochi dubbi di formazione per i nerazzurri.

Classico 3-5-2 per l'Inter. In porta toccherà a Capitan Handanovic. Solita difesa a 3 con una sola novità: non recupera De Vrij e dunque al suo posto giocherà D'Ambrosio dal primo minuto, insieme a Bastoni e Skriniar. A centrocampo novità importante, rientra Brozovic in mediana, recupero fondamentale che può rappresentare la chiave di svolta per i nerazzurri. Al suo fianco ci saranno Barella e Calhanoglu. Sulle fasce ballottaggio a destra tra Dumfries e Darmian mentre a sinistra ci sarà Perisic. In attacco spazio al duo Lautaro-Dzeko. Sanchez pronto a subentrare.

La Juventus opterà per un 4-4-2. In difesa tornerà Chiellini in coppia con De Ligt mentre il tandem d'attacco sarà composto da Vlahovic e Dybala. L'argentino, come confermato da Allegri, sarà titolare. Sul numero 10 bianconero c'è sempre l'occhio vigile dei nerazzuri, che vista l'opportunità di prenderlo a parametro zero, ci proveranno. Lo stesso Inzaghi in conferenza ha strizzato l'occhio a Paulo Dybala, come riportato sul nostro sito.