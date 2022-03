Juventus-Inter, buone notizie per Allegri: tre recuperi fondamentali

Juventus-Inter, arrivano buone notizie dall’infermeria per Massimiliano Allegri in vista del derby d’Italia in programma domenica sera.

Il tecnico bianconero, infatti, potrà contare su alcuni recuperi fondamentali. Il più importante è sicuramente quello di Dusan Vlahovic, che sembra ormai aver smaltito del tutto il problema rimediato contro la Salernitana prima della sosta per le nazionali. Il serbo è tornato ad allenarsi in gruppo e ieri ha preso parte all’allenamento congiunto alla Continassa con la Pro Sesto e partirà da titolare contro l’Inter. Recuperato anche Zakaria che è tornato ad allenarsi dopo un mese di assenza, lo svizzero però, salvo colpi di scena, dovrebbe accomodarsi in panchina domenica sera in quanto non ha ancora 90’ nelle gambe. Panchina anche per Alex Sandro che è tornato ad allenarsi in gruppo soltanto oggi, le sue condizioni verranno valutate nuovamente dallo staff medico bianconero nei prossimi giorni. Ci saranno regolarmente anche Leonardo Bonucci (tornato in campo con la maglia della nazionale dopo l’infortunio) e Manuel Locatelli (risultato negativo al covid da settimana scorsa).

Bianconeri in campo con il 4-4-2 con De Ligt e Chiellini coppia centrale davanti a Szczesny, terzini Danilo e De Sciglio. In mezzo al campo Locatelli e Arthur con Cuadrado e uno tra Rabiot e Bernardeschi esterni. In attacco al fianco di Vlahovic è Dybala il favorito su Morata.