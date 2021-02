Juventus-Inter, ancora due dubbi per Conte: la probabile

A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, Antonio Conte sarebbe ancora alle prese con due dubbi di formazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro sarebbe ancora indeciso su chi schierare in mezzo al campo al posto dello squalificato Arturo Vidal e su chi far partire da titolare sulla fascia sinistra.

Per il resto confermata la solita formazione con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. In mediana Brozovic con Barella e uno tra Gagliardini, Eriksen e Sensi ai suoi lati. Sulla fascia destra torna Hakimi mentre a sinistra Darmian o Perisic potrebbero prendere il posto di Young. In attacco, senza lo squalificato Sanchez, toccherà alla coppia titolare Lukaku-Lautaro.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.