Juventus Inter, Allegri si focalizza anche e soprattutto su Dybala

Juventus Inter è già cominciata.

Il Derby d'Italia è una di quelle partite che si giocano anche fuori dal campo, una rivalità accesissima che adesso vede protagonista anche Paulo Dybala, in procinto di lasciare Torino e con i nerazzurri come potenziali pretendenti per lui. Durante la conferenza stampa di vigilia, ad esprimere il proprio parere sulla Joya è stato proprio l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

"Domani Dybala gioca. Mi siete mancati (riferendosi ai giornalisti), sono venti giorni che non ci vediamo. Con la società siamo in linea su tutto, quando parliamo io dico le mie idee e la società le sue e poi alla fine troviamo sempre unità di intenti per programmare. Quando le scelte vengono fatte si fanno tutti insieme”. Questo è quanto riferito da Allegri e riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.

Insomma, nonostante la decisione di separarsi a fine stagione comunicata con ampio anticipo, questo non influirà sull'impiego dell'argentino. Avere Dybala contro non sarà sicuramente bello, e questo lo ha affermato anche lo stesso allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi (leggi qui le sue parole). Il talento della Joya, a prescindere dai problemi fisici che negli ultimi anni lo hanno attanagliato, resta ugualmente una pedina temibile per chi se lo trova davanti e preziosa per chi lo ha a disposizione.

Infine, Allegri ha parlato anche di un possibile approdo di Dybala all'Inter con un possibile ritorno a Torino di Paul Pogba: "Già non faccio il mercato della Juventus, se i mi vuoi far fare il mercato di Inter e Manchester mi sembra esagerato. Ora quello che conta il campo poi dopo ognuno farà le sue valutazioni".