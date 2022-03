Juventus-Inter, Allegri può sorridere: recuperati tre titolari

Juventus-Inter, i bianconeri recuperano tre titolari per il derby d'Italia.

Massimiliano Allegri può sorridere, l'infermeria della squadra bianconera inizia a svuotarsi in maniera importante e in vista della partitissima di domenica 3 aprile contro l'Inter potrebbe avere tre giocatori fondamentali. Infatti, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.it, il tecnico della Juventus potrà fare affidamento sia su Alex Sandro che sui due acquisti del mercato di gennaio Zakaria e Vlahovic. I primi due hanno avuto due problemi fisici che li hanno tenuti fuori dal campo per parecchie settimane.

L'attaccante serbo, invece, ha avuto un fastidio prima di partire per le partite della sua nazionale e prudenza ha voluto che il giocatore restasse a Torino per recuperare con calma e riposare bene. Nella giornata di oggi, i tre giocatori, hanno svolto ancora allenamenti individuali, ma molto presto lavoreranno in gruppo e saranno pronti per scendere in campo. Tre grossi pericoli in più per l'Inter che non sta attraversando un grande momento di forma e che affronterà una squadra che in campionato ha rimontato tantissimi punti in classifica.

In attesa del ritorno dei nazionali, Allegri può sorridere e Simone Inzaghi spera di fare lo stesso, visto che in questo momento sono fermi ai box Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic a causa dei risentimenti sofferti nella partita contro il Liverpool e che li hanno costretti a saltare due partite importantissime come quelle contro il Torino e la Fiorentina, e Lautaro Martinez che, purtroppo, è stato colpito dal Covid-19. Vedremo se tutti e tre riusciranno a recuperare per la supersfida contro la Juventus, perchè i nerazzurri hanno finito i bonus da tempo.