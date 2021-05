Juventus-Inter 3-2, Chiellini: "Non posso dire ciò che penso sugli episodi"

Dopo la partita tra Juventus e Inter che ha lasciato più di qualche dubbio su molti episodi della partita, Giorgio Chiellini è stato sollecitato dallo studio di Sky Sport a parlarne.

Ecco le parole del capitano bianconero: "Non commento, non posso dire quello che penso".

Insomma, una partita che ha lasciato l'amaro in bocca a molti nerazzurri per come è arrivato e con tanti episodi che sarebbero potuti essere giudicati in maniera differente.