Juventus-Inter 1-1: Mkhi ancora il migliore, Lukaku ingenuo, Gosens disattento

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/04/2023

Juventus-Inter, le pagelle della partita. Una partita giocata in maniera tesa tra le due squadre e che finisce con parecchio nervosismo. Ne esce un pareggio che, per quello che si è visto è giusto. Di seguito, i voti della squadra nerazzurra:

HANDANOVIC, 5,5: Pronti, via e subito viene impegnato da Di Maria che salta i compagni come birilli e lo impegna di destro. Si fa battere anche lui dai nervi e si fa espellere a partita finita. Salterà il ritorno.

D’AMBROSIO, 6,5: Schierato a sorpresa, riesce ad essere sempre puntuale sia in marcatura che nei raddoppi nei confronti di un grande giocatore come Di Maria. Si vede molto anche in fase offensiva.

ACERBI, 6: Vlahovic non vede mai il pallone, ma rispetto al solito fa qualche sbavatura di troppo.

BASTONI, 6: Sicuro in difesa, si fa apprezzare anche in fase difensiva.

DARMIAN, 6,5: Contiene alla grande Kostic a cui bagna le polveri. Anche in difesa nei tre dietro, raddoppia in maniera puntuale su Chiesa.

BARELLA, 7: Nel primo tempo è parecchio polemico e fastidioso con i compagni. Nel secondo si accende e da lui nascono i pericoli per la difesa juventina.

BROZOVIC, 6,5: Nel primo tempo si fa notare più in fase di schermatura che di regia, anche se è sua la migliore occasione della prima parte di partita con un destro in cui avrebbe sicuramente fatto di più. Nel secondo tempo si fa apprezzare anche per una maggior presenza offensiva.

MKHITARYAN, 7: L’armeno, titolare per 23 volte nelle ultime 24 partite, è il migliore dei suoi. Tanta corsa, qualità e lucidità. Ad oggi non vi si può rinunciare.

DIMARCO, 5: Da uno con il suo piede ci si aspetta ben altra qualità

DZEKO, 5,5: Si muove molto, si fa vedere. Ma la porta non la vede mai.

LAUTARO, 5: Non si vede mai. Ogni tanto prova qualche leziosità che serve solo a perdere il possesso palla.

GOSENS, 5: Si perde completamente Cuadrado in occasione del gol, stringendo troppo la posizione, ed è un errore che pesa.

LUKAKU, 5,5: Entra in maniera troppo nervosa e viene subito ammonito. Segna il rigore del pareggio, ma è ingenuo a farsi espellere per l’esultanza polemica contro i tifosi della Juventus rei di aver fatto dei cori contro il belga. Non dimostra la giusta maturità e personalità su cui deve crescere e salta il ritorno per una grossa ingenuità.

ASLLANI, SV

DUMFRIES, 6: Ha il merito di creare l’azione che porta al rigore finale.