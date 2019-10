Juventus favorita sull'Inter? Arriva la risposta di Sarri

Affronterà l'Inter da seconda in classifica la Juventus di Maurizio Sarri domani sera a San Siro. Il tecnico toscano, in conferenza stampa ha analizzato i rivali nerazzurri a modo suo dichiarando: "E' una squadra forte, che sa fare bene le ripartenze. In questo momento mi dà la sensazione di una squadra completa".

Successivamente, l'ex tecnico di Empoli e Napoli ha speso delle parole anche per il collega Antonio Conte che con i bianconeri ha conquistato tre scudetti consecutivi. "Conte è sicuramente uno degli allenatori più importanti al mondo in questo momento e lo sta dimostrando anche all'Inter".

Infine, alla domanda se la sua Juventus domani fosse favorita, Sarri senza mezzi termini ha risposto: "Nella singola partita non credo si possa dire. Giochiamo contro una squadra forte, in salute. Non credo si possa parlare in questa partita di una squadra favorita, giocare un Inter-Juventus è un'emozione assolutamente da vivere".