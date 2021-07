Juventus chiude per il gioiello? E si inserisce sull'obiettivo del Milan

Juventus, i bianconeri, secondo la redazione di Sky Sport 24, vuole a tutti i costi chiudere l'affare Locatelli con il Sassuolo. I bianconeri hanno fissato un terzo incontro con la dirigenza del club emiliano (incontro che potrebbe essere decisivo).

L'intenzione è quella di migliorare l'offerta, ed in particolare la formula. Non più prestito con obbligo di riscatto ma acquisto a titolo definitivo. A far decollare la trattativa potrebbe essere un fattore, ossia la volontà del giocatore, che avrebbe rifiutato piste estere (Arsenal su tutte) per trasferirsi a Torino.

Intanto ci sarebbe stato l'inserimento sul grande obiettivo del Milan per l'attacco, ossia Kaio Jorge.