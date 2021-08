Juventus, che tegola! L'attaccante fuori per almeno un mese

JUVENTUS - Pessime notizie per Massimiliano Allegri in arrivo dall'infemeria. L'attaccante Kaio Jorge dovrà stare fuori per almeno un mese dopo aver riportato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore sarà valutato tra 10 giorni.

Sarà dunque rimandato il suo esordio con la maglia bianconera. Il club bianconero per il calciatore verserà 3 milioni al Santos, così suddivisi: 1,5 subito, 1,5 il prossimo anno (legati ad obiettivi sportivi della Juve, ovvero la qualificazione in Champions League) più un ulteriore milione di bonus, in base alle presenze che Kaio collezionerà in bianconero