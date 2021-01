Juventus, buone notizie per Pirlo in vista dell’Inter: due recuperi importanti

Archiviata la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, Inter e Juventus sono subito al lavoro per preparare il derby d’Italia in programma domenica sera alle 20:45 allo Stadio San Siro. I bianconeri sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato e con una vittoria potrebbero portarsi a un solo punto dai nerazzurri.

Come riportato da Tuttomercatoweb, Andrea Pirlo potrà contare anche su Federico Chiesa e Weston McKennie, entrambi hanno smaltito del tutto i problemi fisici rimediato nel match contro il Sassuolo e sono tornati regolarmente a disposizione.

Il tecnico bianconero potrebbe anche recuperare Cuadrado che Alex Sandro, i quali sono ancora in isolamento a causa del Covid. I due terzini dovrebbero sottoporsi ad un tampone molecolare di controllo venerdì e in caso di negatività ritornerebbero subito in gruppo. Niente da fare per Matthijs De Ligt, risultato positivo al covid lo scorso 8 gennaio, al suo posto ci sarà Giorgio Chiellini al centro della difesa.