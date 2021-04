Juventus, Bonucci positivo al Covid-19. Si teme focolaio tra i nazionali

Come riportato dal sito ufficiale della Juventus, Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid-19. Il difensore di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare. Secondo caso di positività per i bianconeri dopo quello di Demiral.

Nella serata di ieri è arrivata anche la notizia di quattro membri dello staff della Nazionale positivi, sintomo che all’interno del gruppo squadra potrebbe essere scoppiato un focolaio. Situazione monitorare con attenzione anche per gli altri club, che oggi hanno riaccolto i giocatori convocati da Mancini.