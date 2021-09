Juventus, ansia per Dybala e Morata: l'argentino rischia un mese di stop

La Juventus ieri ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva, in casa contro la Sampdoria, ma non senza faticare e non senza cattive notizie. Si sono infatti fermati sia Paulo Dybala che Alvaro Morata, i due attaccanti principi di Max Allegri. Ma cosa filtra sugli infortuni?

In mattinata, Giovanni Guardalà, inviato al seguito della Juventus per Sky Sport, riporta le prime sensazioni che circondano i due infortunati: “Dybala in queste ore sta facendo gli esami (qui l’arrivo al J Medical), ma quando uno esce in lacrime ha capito che non è una cosa leggera. Tanto è vero che filtra di un infortunio muscolare serio. Oggi si capirà, sicuramente tornerà dopo la sosta“.

Secondo il Corriere e Tuttosport, Dybala potrebbe star fuori anche un mese in caso di conferme dagli esami di oggi, la paura è questa. Da Sky proseguono: “Non ci sarà nemmeno Morata per un problema alla coscia destra, non è un problema da nulla, anche se sembra meno grave di quello di Dybala. Dopo la sosta si ipotizza il rientro di Morata, per Dybala sembra possano essere più lunghi i tempi“.