Juventus, Allegri ha alcuni dubbi di formazione: le ultime sui bianconeri

Juventus, alcuni dubbi di formazione per Massimiliano Allegri.

La partita di domani potrebbe essere un'occasione importante per la squadra bianconera per rientrare in maniera definitiva nella lotta scudetto, dopo aver fatto una grande rimonta nelle ultime quindici partite e dopo aver recuperato tantissimi punti alle rivali, soprattutto all'Inter che, guarda caso, sarà la prossima avversaria di domani sera nella partita dell'Allianz Stadium. Una gara fondamentale anche per la squadra nerazzurra che ha l'ultimo treno per lottare per lo scudetto e un'occasione per blindare la panchina di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato dal sito TMW, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha ancora qualche dubbio di formazione, dopo aver recuperto Leonardo Bonucci, che siederà in panchina, Denis Zakaria, è in vantaggio su Rabiot a centrocampo, e Alex Sandro che prenderà il suo posto da titolare sulla corsia sinistra di difesa, visto che Pellegrini è squalificato. Sulla fascia sinistra d'attacco, Allegri, è indeciso se schierare Alvaro Morata o Federico Bernardeschi, con il primo in vantaggio sul secondo.

Anche per Allegri, domani, sarà una sfida importante e sicuramente con meno pressioni rispetto a quelle di Simone Inzaghi che si gioca molto di più. La Juventus vuole fare bottino pieno in casa con i rivali di sempre, per cercare di lottare ancora per lo scudetto. La squadra nerazzurra, invece, è aggrappata l'ultimo treno per ambire al tricolore, dopo essere stata per tutta la stagione in cima alla classifica e con tanti punti di distacco sulle rivali che, adesso, hanno preso terreno e hanno fatto il sorpasso facendo terminando l'Inter terza in classifica.