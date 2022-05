Juve-Inter, Inzaghi e Handanovic presentano la sfida e caricano l'ambiente

Simone Inzaghi e Samir Handanovic si sono presentati in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus.

Il portiere e capitano nerazzurro ha cominciato subito rimarcando la difficoltà della sfida, sottolineando come nelle sfide di campionato e supercoppa il risultato sia stato in bilico e deciso dai dettagli. Cosa servirà allora per portarsi a casa il trofeo? "Giocare a calcio, mettere in campo quello che abbiamo preparato. Come ti alleni, giochi, così è come vedo il calcio".

Inzaghi ha continuato analizzando la stagione dei nerazzurri. Se è vero che questa è appesa al filo dei risultati, che si delineeranno definitivamente nelle 3 partite rimanenti tra coppa e campionato, la grandezza del percorso fatto dall'allenatore ex Lazio alla prima stagione sulla panchina dell'Inter è altrettanto fuori di dubbio: "Se mi guardo indietro, pensando alla presentazione dell'8 luglio scorso direi che abbiamo fatto una grandissima stagione".

Secondo il mister interista la squadra ha espresso un grande calcio per mesi, e il calo fisico e mentale occorso tra febbraio e marzo è stato fisiologicamente dovuto alle tante partite disputate: "Domani sarà la cinquantesima partita della stagione, se guardo anche a come abbiamo giocato gli ottavi di Champions contro il Liverpool è normale che abbiamo perso dei punti".

Tutto è pronto all'Olimpico dunque, per la finale di Coppa Italia di domani sera tra Juventus e Inter. Ci si gioca un trofeo importante, potenzialmente il secondo della stagione nerazzurra, ma stando alle parole di Inzaghi questo non inficerà più di tanto sul bilancio dell'annata, comunque estremamente positivo.