Juve-Inter, Calvarese: “Avrei potuto gestirla meglio, me ne rammarico"

L’arbitro Gianpaolo Calvarese ha annunciato il suo ritiro con un anno di anticipo rispetto al previsto dopo ben 157 gare dirette in Serie A. L’ormai ex direttore di gara ha spiegato i motivi della sua decisione in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. Calvarese, inoltre, ha commentato la sua ultima partita arbitrata, ovvero la molto discussa Juventus-Inter della penultima giornata dello scorso campionato, terminata sul risultato di 3-2 a favore dei bianconeri, con diverse decisioni arbitrali che scatenarono molte polemiche. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.

"Perché ho scelto di dimettermi? È stata una decisione sofferta, ma l’ho presa per seguire da vicino la mia azienda di integratoriJuventus-Inter? Le polemiche fanno parte del gioco, il clamore mediatico di certe gare amplifica le decisioni. La gestione di quella gara poteva essere fatta meglio e me ne rammarico, ma non mi fate entrare negli episodi specifici, generebbero ulteriori discussioni che potrebbero essere strumentalizzate, da una o dall'altra squadra o da terzi.

"La mia decisione di dimettermi non c’entra nulla con quella partita, è determinata da altri elementi, come ho già detto. C’era la possibilità di proseguire come arbitro e non solo come Var, ma ho scelto di lasciare per la mia azienda".