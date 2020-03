Juve-Inter, Beppe Marotta non ci sta e tuona contro Dal Pino

Gli animi non si placano dopo il rinvio del big match tra Juve e Inter. Dopo le parole di Dal Pino (presidente della Serie A) arriva la risposta dell'ad nerazzurro Beppe Marotta. Il dirigente del club targato Suning non ci sta e replica dopo la decisione di far slittare la sfida scudetto al 13 maggio. L'Inter ancora una volta non si sottrae dal controbattere in merito alla questione, con Marotta che rincara la dose sottolineando la pista non percorribile del recupero fissato a lunedì (giorno proposto dalla Lega).



"E' una soluzione impraticabile e quasi provocatoria", queste le parole dell'ad dell'Inter, sottolineando nuovamente la proposta inaccettabile emersa nelle ultime ore e ovviamente rifiutata da parte del club nerazzurro. Ai microfoni dell'agenzia Ansa, Marotta ha inoltre fatto notare la disparità di trattamento: qualora il grande incontro si fosse giocato il pubblico sarebbe stato solo piemontese limitando così la partecipazione allo stadio dei tifosi residenti nelle altre regioni.



Marotta ha anche espresso il suo disappunto per il ragionamento della Lega: "Sarebbe andato contro la logica della tutela della salute pubblica, presupponendo, di fatto, la scomparsa dell'allarme Coronavirus nel giro di 24 ore". Una frase che attesta sicuramente la non coerenza della proposta, dato che il virus ha ancora fatto registrare un numero di contagiati nelle aree colpite.



L'assemblea straordinario svolto oggi in conference call non ha portato a nessun esito positivo, con tutte le squadre che si aggiorneranno nei prossimi giorni in merito all'ipotetico e regolare svolgimento del campionato. La girandola di polemiche è stata attivata e sembrerebbe ancora non fermarsi. La questione ormai è delicatissima, ma recentemente è arrivata la contro-risposta del mondo Inter.