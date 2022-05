Juve-Inter 2-4, Perisic devastante: "Mi sento leader". Poi gela sul rinnovo

Ivan Perisic si è presentato ai microfoni di Mediaset a seguito della sua doppietta nella finale di Coppa Italia vinta per 4-2 dai nerazzurri.

Il croato sottolinea la reazione della squadra, brava a non crollare dopo un quarto d'ora in cui a suo dire aveva perso la testa: "Ho sempre creduto anche quando eravamo 2-1 sotto, abbiamo cercato di rialzare la testa e abbiamo reagito bene".

Perisic è consapevole della sua importanza in questa Inter, di cui è certamente uno dei giocatori simbolo: "Mi sento leader di questa squadra, è più facile esserlo quando la palla scotta. Dobbiamo ancora dare tutto in campionato, mancano 2 finali e ci crediamo". In spogliatoio, dunque, si crede ancora anche al sogno scudetto.

Il numero 14, infine, gela l'ambiente dopo una domanda sul suo rinnovo di contratto: "Non lo so, ma non si arriva all'ultimo momento con i giocatori importanti, dovete sapere anche questo".

Dichiarazioni che stonano con la prestazione divina del classe '89.