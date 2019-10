Juve-Genoa, Marelli tuona: "Così non si può andare avanti"

E' una sfida che farà discutere parecchio quella che è andata in scena ieri sera all'Allianz Stadium di Torino. Con il rigore realizzato da Cristiano Ronaldo allo scadere infatti, la Juventus ha effettuato il controsorpasso sull'Inter che il giorno prima aveva sbancato il Rigamonti di Brescia.

Sul suo blog però, l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato sia del fallo commesso da Antonio Sanabria proprio sul fuoriclasse portoghese, sia del rigore negato al Genoa per via del braccio largo di Juan Cuadrado nei confronti di Sinan Gumus.

Il primo episodio secondo Marelli è senza dubbio rigore. L'attaccante genoano sgambetta CR7 che - seppur con qualche secondo di ritardo - molto furbescamente si lascia cadere procurandosi la massima punizione. Il secondo per l'ex arbitro sarebbe rigore pure, ma non per l'arbitro Giua. Per concludere la sua analisi, Marelli sintetizza il tutto con una frase abbastanza eloquente: "Così non si può andare avanti".