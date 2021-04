Juric: "Gol annullato a Faraoni? Doveva protestare di più"

Durante la conferenza stampa di presentazione della partita contro lo Spezia, il tecnico del Verona, Ivan Juric, è tornato sull’episodio del gol annullato a Faraoni contro l’Inter.

Ecco le sue parole: “Perché non abbiamo protestato? Quando succedono queste cose pensi che sia fallo: non abbiamo protestato tanto se non dopo un minuto, quando mi hanno detto che era regolare e che non era possibile annullarlo. Davide ha protestato a modo suo che è già tanto, conoscendolo. Non siamo stati abbastanza smaliziati? Ci sta, magari con Veloso avevamo un altro peso: c'erano dei 2001 e dei 2002, Faraoni è un ragazzo molto corretto, Lasagna è uno timido. La conseguenza è anche quella”.

Juric ha aggiunto: “Con gente più esperta un po' di pressione la puoi fare: a me è sembrato abbastanza grave, ma con così tanti giovani perdi un po' di faccia dura per andare a protestare".