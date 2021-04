Juric furioso: "Ci vuole coraggio ad annullare quel gol"

Non ci sta l'allenatore del Verona, Ivan Juric, per il quale non andava annullato il gol della sua squadra, macchiato secondo l'arbitro Abisso da un fallo su Handanovic. Ecco il suo pensiero sulla partita:

"La squadra ha giocato bene, come contro Fiorentina e Sampdoria. Abbiamo tanta qualità, faccio i complimenti ai mie ragazzi. Ultimamente stiamo tornando a giocare come sappiamo, magari ci mancano quei campioni che poi risolvono le partite. Lasagna? Lui vuole migliorare e noi stiamo lavorando tanto; anche oggi ho visto passi in avanti nel suo percorso di crescita".

Pochi giri di parole invece sul gol annullato alla sua squadra: "Ma di cosa stiamo parlando, ci vuole coraggio per non darlo".