Juric: “Dimarco all'Inter? Mi toglie il sonno lavorare per le altre società”

Protagonista di un'ottima stagione con l'Hellas Verona, Federico Dimarco al termine della stagione potrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra. L'allenatore degli scaligeri Ivan Juric però non sembra aver preso bene questa notizia.

Ecco le sue parole: “Mi toglie il sonno lavorare per le altre società - ha dichiarato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Crotone - Non aveva mai giocato, abbiamo lavorato tanto su di lui, perderlo per poco o niente com'è successo con Pessina a me dispiace. Non lo so, anche questi sono argomenti che volevo toccare, farmi delle idee. Queste cose non le so, né su lui, né su Ilic, né su Salcedo”. A riportarlo TUTTOmercatoWEB.