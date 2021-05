Julio Cesar: “La LuLa come Batman e Robin, ma c’è un giocatore che mi ha colpito”

Julio Cesar, uno degli eroi dello storico triplete nerazzurro, ha rilasciato un’intervista a Inter Tv in cui ha parlato dello scudetto vinto e svelato i giocatori che lo hanno più colpito nel corso della stagione.

L’ex portiere nerazzurro ha sottolineato innanzitutto l'importanza della LuLa, fondamentale per tutti i gol segnati, per poi fare il nome di Nicolò Barella. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Giocatore che più mi ha colpito? La coppia di attacco Lautaro-Lukaku, sono stati importantissimi, sono loro che mettono il punto finale a tutto il lavoro che comincia da dietro. Per me sono come Batman e Robin. Però c'è un giocatore in particolare, quel biondino che gioca in mezzo, Barella. Quel ragazzo mi piace un sacco per la sua regolarità e la sua semplicità, è uno tosto".