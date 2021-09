Julio Cesar: "Kiev? Proprio da lì prese vita il Triplete"

L'ex leggenda dell'Inter, Julio Cesar, si è lasciato ad alcune dichiarazioni al La Gazzetta dello Sport per parlare della gara di Champions League che attende l'Inter quest'oggi contro lo Shakhtar Donetsk, la seconda stagionale dopo il ko all'esordio col Real:

"L'abbraccio di Mou e l'urlo di Sneijder. Kiev è nel destino, lì è nato il Triplete. In Ucraina vi fu la svolta! E anche questa Inter può arrivare in finale, se il livello è quello visto con il Real. Lautaro? In Italia ha tutto per ripetersi, ha talento e può crescere".

Dolci ricordi dunque per Julio, che non dimentica quell'annata straordinaria.