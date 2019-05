Julio Cesar approva l'ingaggio di Conte: le parole del brasiliano

Dopo l'ufficialità dell'approdo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra arrivata questa mattina, Julio Cesar ha voluto commentare l'ingaggio del tecnico che ha avviato il ciclo vincente della Juventus in Serie A.

"Conte? E’ un grandissimo allenatore, non ci sono dubbi. Quello che posso dire è augurargli un grandissimo in bocca al lupo, possa con la sua filosofia del lavoro imporre all’Inter il suo gioco e portarla di nuovo in alto, magari sul tetto d’Europa".

Queste le parole dell'ex portiere interista. Il tecnico salentino è senza dubbio molto preparato, e se a dare la propria benedizione è uno come Julio Cesar che con i colori nerazzurri ha vinto parecchio, allora ci si può fidare.