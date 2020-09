Julio Cesar a Sky: "Inter, Conte è l'uomo giusto per questa squadra"

Se lo dice Julio Cesar forse c' è da crederci. Per il portierone nerazzurro del Triplete, Antonio Conte è "l'uomo giusto per vincere di nuovo". In un'intervista concessa a Milano a Sky Sport, il portierone brasiliano ha esaltato il lavoro di Conte: " Penso che l’Inter negli ultimi anni stia facendo molto bene, purtroppo mancano i titoli. Penso però che oggi l’Inter ha l’allenatore giusto, con la mentalità giusta: ho avuto l’opportunità di osservare da vicino il suo lavoro in ritiro quando la squadra era in Cina e penso che siamo l’uomo giusto. Il suo gruppo è in crescita, vedendo i risultati ottenuti nell’ultima stagione dall’Inter penso che bisogna continuare così". Questo è il pensiero del grande Julio.

Julio Cesar, però, sostiene che servano anche dei rinforzi per completare e rendere più forte questa rosa: "È chiaro che bisogna fare degli aggiustamenti in certi settori, ma penso che la società stia lavorando in questa direzione, per dare a Conte la possibilità di avere una rosa forte così da proseguire nel buon lavoro che ha fatto fino a oggi".

Chiude la sua intervista con un messaggio alla sua "ex" squadra: "Ai nerazzurri faccio un grande in bocca al lupo, speriamo che la squadra possa tornare a vincere lo scudetto o qualcosa di importante".