JP Morgan abbandona la SuperLega: "Giudicato male impatto sul calcio"

JP Morgan prende le distanze dal progetto Superlega. Anche la banca d’affari americana, principale finanziatrice del maxi torneo con un investimento da ben 3,5 miliardi di euro, ha pubblicato una dichiarazione riportata dai colleghi del New York Times:

“Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità del calcio e il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo”.