Jorginho: "Lukaku ci darà di sicuro un grande contributo"

Il passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea è oramai cosa fatta. Per il passaggio definitivo del centravanti belga mancano soltanto gli ultimi dettagli, ma la strada di Londra è già stata imboccata tanto che già qualche suo futuro compagno di squadra gli da il benvenuto. E' il caso di Jorginho, centrocampista dei blues e della Nazionale italiana campione d'Europa, ha parlato in questo modo a TNT Sports.

Ecco le sue parole: “Un giocatore come Lukaku, che sta disputando grandi stagioni, che è stato un campione in Italia, sicuramente è un giocatore che ci darà un grande contributo. Chiunque arriverà per aiutarci sarà un valore aggiunto, vediamo come cosa succederà”.

Insomma, nei prossimi giorni verrà definito il tutto, per un altro addio doloroso all'Inter che, a questo punto, dovrà cercare un sostituto all'altezza per garantire ad Inzaghi un squadra competitiva e pronta per la prima giornata di campionato contro il Genoa del 21 agosto. Toccherà a Beppe Marotta e a Piero Ausilio fare la scelta più idonea e funzionale per l'Inter.