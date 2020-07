Joao Mario Inter, il portoghese saluta la Lokomotiv e torna in nerazzurro

In casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro di Joao Mario. Il portoghese tornerà in nerazzurro dopo il prestito alla Lokomotiv Mosca. Il club russo, nonostante l’ottima stagione disputata dal centrocampista, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro e rispedirlo al mittente. Ecco di seguito riportato il comunicato del club:"Il centrocampista Joao Mario ha lasciato la Lokomotiv dopo la scadenza del contratto di prestito. Nella nostra squadra, il portoghese ha giocato 22 partite, segnato un gol, fatto cinque assist e ha conquistato il secondo posto del campionato russo. Ringraziamo Joao e gli auguriamo successo nella sua futura carriera!”.

Decisione confermata anche dallo stesso giocatore, che tramite il profilo Instagram ha salutato il club russo: "Vorrei ringraziare tutto il club, dal Presidente allo staff tecnico, i miei compagni e i fan, per avermi fatto sentire a casa durante questa stagione. È stato un piacere indossare questa maglia e lottare per questi colori. Parto con una sensazione molto positiva per i momenti che abbiamo condiviso insieme. Vi auguro il meglio!".

Brutte notizie per i nerazzurri che speravano di incassare i 18 milioni di euro per fare una corposa plusvalenza. Il portoghese non rientra nel progetto nerazzurro, ma ha ancora un lungo contratto fino al 2022 da 3 milioni di euro a stagione. L'Inter avrebbe intenzione di cederlo a titolo definitivo e sarebbe disposta ad accontentarsi di una cifra minore purché eviti una minusvalenza. La dirigenza interista e l’entourage del giocatore sarebbero già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Sulle sue tracce ci sarebbero alcuni club stranieri, ma al momento non sarebbe ancora arrivata nessuna proposta concreta.