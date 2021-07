Joao Mario, è polemica: arriva la dura risposta dell'Inter allo Sporting

L'attenzione del calcio italiano su Joao Mario non è stata mai tanta sul terreno di gioco quanto nelle ultime ore in ottica calciomercato, e più precisamente per la polemica a distanza fra lo Sporting Lisbona e l'Inter dopo l'ufficialità del passaggio del portoghese al Benfica: non si è lasciata attendere, infatti, la risposta del club nerazzurro a quello portoghese dopo l'attacco di qualche ora fa.

"FC Internazionale Milano ha preso conoscenza di quanto ha affermato agli organi di stampa lo Sporting Lisbona. Si tratta di dichiarazioni inaccettabili, gravissime e soprattutto prive di fondamento. La Società tutelerà la propria immagine e reputazione nelle sedi opportune".

Lo Sporting Lisbona sostiene che ci sarebbe stata una violazione di una clausola nell'accordo con l'Inter secondo la quale sarebbe stato vietato il passaggio ad altro club portoghese, a meno che non venisse pagato un indennizzo da 30 milioni di euro. Decisa risposta da parte dei nerazzurri; si attendono sviluppi.