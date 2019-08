Jimenez su Sanchez: "L'Inter punta a diventare una potenza mondiale"

Luis Jimenez, connazionale di Alexis Sanchez ed ex centrocampista dell'Inter, si è espresso in merito all'arrivo in nerazzurro dell'attaccante cileno.

“Penso che sarà una buona opportunità per Alexis. Lui in Italia ha fatto molto bene, lo conoscono, lo rispettano e penso che gli farà bene cambiare aria. Penso che l’Inter sia un’opzione formidabile. Stanno puntando a diventare una potenza mondiale come lo erano alcuni anni fa. Penso che in generale, sia l’Inter che il calcio italiano, abbiano abbassato un po’ il livello, e oggi mirano a tornare grandi. Squadre come la Roma, il Milan o l’Inter, che erano potenze e giocavano puntualmente le fasi finali della Champions League, ora sono scomparse”.