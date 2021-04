Jacobelli: "Scudetto all'Inter, follia CR7 in Europa League"

"Chi rischia di più per la Champions? Dal punto di vista della condizione, Atalanta e Napoli sono le più in forma. In 5 giornate però può accadere di tutto, non c'è ancora sentenza definitiva: l'unica certezza è l'Inter che vincerà lo scudetto". Queste le dichiarazioni di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, intervenuto in diretta su TMW Radio:



Il momento della Juventus: tra campionato e futuro societario...

"La squadra sta pensando soltanto all'Udinese, sarà una gara importante anche per Ronaldo, che vuole la Champions. I suoi post sui social sono sembrati un appello verso la squadra. Immaginare il portoghese in Europa League è difficile. È altrettanto evidente come la Juventus non possa farsi trovare impreparata a fine campionato. Pirlo è consapevole che la sua conferma passi per la conquista della Champions. Agnelli? La palla passa a John Elkann, il 27 maggio verrà fatto il punto della stagione. Ma la Juventus, come le altre, non devono distrarsi da vicende extracampo, la corsa Champions sarà molto difficile".

Dopo molte critiche, Gattuso si sta prendendo molte rivincite...

"Il tempo è galantuomo. Gattuso ha sempre avuto fiducia nei suoi uomini e il terzo posto attuale conferma la bontà del suo lavoro. Mi auguro che le strade del tecnico e del Napoli non si separino, la prossima potrebbe essere la stagione del salto. Se andrà via, sarà per una sua decisione".