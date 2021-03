J.Zanetti:" Primo posto merito di Conte, Messi resta a Barcellona"

L'ex capitano ed attuale vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato ai microfoni di OnTime Sports della stagione della squadra nerazzurra, al momento primi in classifica.

Ecco le sue parole:" Da quando Conte è arrivato qui all'Inter sta facendo un lavoro di grande crescita coi ragazzi, credo che in questo momento siamo primi in classifica e il merito è loro e del loro lavoro".

Sull'ipotesi Messi all'Inter:" Non lo possiamo dire. Messi è un giocatore del Barcellona, la sua carriera l'ha fatta tutta in quel club e credo che continuerà lì. Noi siamo concentrati sul gruppo di giocatori che abbiamo in rosa. Meglio lui o Diego Armando Maradona? Non voglio fare paragoni, sono entrambi grandissimi campioni".

Sulla nazionale argentina:" Adesso è iniziato un nuovo percorso. Stiamo facendo bene, speriamo che la Nazionale argentina possa vincere un titolo importante. Vincere non è facile, bisogna sempre migliorare e farlo attraverso il lavoro".

Su Lukaku:" Romelu è un grandissimo attaccante ed è un ragazzo molto disponibile. Ma credo che non solo Lukaku, ma tutto il gruppo stia facendo molto bene da quando ha iniziato questo percorso".

Sulla Champions League:" "Vincerla è sempre molto difficile, è una competizione molto complicata dove bisogna fare attenzione a tutti i dettagli. Chi vincerà quest'anno? Sceglierne una è davvero complicato".

Su Mourinho e il Triplete:" Si è creata una famiglia, lui ci teneva molto a vincere e lo ha fatto con un grandissimo lavoro. Mourinho è un grande allenatore che ha portato l'Inter verso grandi successi. La sua passione, la sua personalità e la convinzione di potere arrivare a raggiungere obiettivi importanti".

Su Salah:" "Grandissimo attaccante, al Liverpool sta facendo molto bene. Stiamo parlando di un grande campione".