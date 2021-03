J.Pedro: "Nainggolan aggiunge tanto. Sono stupito da Barella"

L'attaccante e caponnoniere del Cagliari, Joao Pedro, al Corriere dello Sport, ha parlato di due giocatori legati all'Inter. Il primo, suo attuale compagno di squadra, Radja Nainggolan, il secondo, il suo ex compagno Nicolò Barella.

Ecco le sue parole: "Radja è uno che non lascia mai gli altri in mezzo al mare. Se riusciamo ad assecondarlo, aggiunge parecchio a una squadra che comunque aveva già uno spessore notevole. Ripeto, secondo me basta restare tranquilli per tenerci la A".

"Che Nicolò fosse un giocatore fuori dal normale si è visto subito. A me stupisce il modo in cui alla sua età si è messo al timone dell’Inter", ha aggiunto l'attaccante brasiliano.